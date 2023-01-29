Karaman’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman’da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Işık (24) yönetimindeki 42 ATB 54 plakalı otomobil, Özyurt köyünden Kazımkarabekir ilçesi istikametine seyir halindeyken, aşırı hız nedeniyle yapımı devam eden yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada otomobilden savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Furkan Işık’ta (18), kaldırıldığı Kazımkarabekir Entegre Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan Yavuz Çeçen (27) ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Yusuf Işık’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.