Karaman’da trafik kazası: 1 ölü

Karaman’da otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Karaman-Mersin Karayolu Değirmenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Uysal yönetimindeki 70 DZ 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uysal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Uysal’ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.