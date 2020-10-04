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Karaman’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

KARAMAN’DA TIRIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 04.10.2020, 00:11
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Karaman’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Karaman’da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö yönetimindeki 42 ADU 886 plakalı MAN marka tır, kavşakta Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Makhamatıusuf Abdaziov’un (20) kullandığı 70 HC 001 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü kafasını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Abdaziov, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonra kaldırıma oturan tır sürücüsü S.Ö’nün bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından tır sürücüsü S.Ö, gözaltına alınarak Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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