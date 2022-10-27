Karaman’da tarladan sulama hortumu çalan şüpheli yakalandı

Karaman’da tarladan sulama hortumu çalan şüpheli jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde B.Ç.’ye ait mısır tarlasındaki 82 top sulama damlama hortumunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirsiz kişiyi yakalayabilmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, önce şüphelinin hırsızlıkta kullandığı aracın plakasını güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek tespit etti. Ekipler, daha sonra hırsızlık olayını gerçekleştiren F.D.’nin merkezde bulunan iş yerine JASAT timleri ile birlikte operasyon düzenledi. Ekipler, F.D.’nin çalıntı eşyaları muhafaza ettiği iş yerinin deposu ve aracında yaptığı aramalarda mağdurlara ait 82 top damlama hortumu ile çalıntı olduğu değerlendirilen çeşitli muhtelif malzemeler ele geçirdi. Jandarma çalınan hortumları sahibine teslim ederken, F.D., gözaltına alındı.