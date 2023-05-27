Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ABK 828 plakalı minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu ağaçlara çarparak yol kenarına devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.