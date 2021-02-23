Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.T. ile A.Y., cadde üzerinde karşılaştı. A.Y., üzerinde taşıdığı pompalı tüfekle herkesin gözü önünde M.T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan M.T. bir iş yerine sığınırken, saldırgan A.Y. de motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Saçmaların isabet ettiği park halindeki bir otomobilin camı kırıldı. Yaralı M.T., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.Y.’yi yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde çalışma yaptı.