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Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Asayiş 20.05.2021, 13:59
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Çeltek Mahallesi 503. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (28), komşusu M.Ö. (19) ile yüksek sesle konuşma yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, M.Ö. pompalı tüfekle E.T.’yi bacağından vurdu. Bacağına isabet eden saçma ile hafif şekilde yaralanan E.T., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra elektrikli bisikletiyle ayrılan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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