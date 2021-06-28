Karaman’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 10 yaralı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem K., yönetimindeki 06 FL 5460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi ve Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan araçtakilerin Düzce’den Mersin’in Erdemli ilçesine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.