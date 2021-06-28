banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!

Karaman’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 10 yaralı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 13:21
Karaman’da şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 10 yaralı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem K., yönetimindeki 06 FL 5460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi ve Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan araçtakilerin Düzce’den Mersin’in Erdemli ilçesine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner493