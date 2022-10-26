Karaman’da otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Karaman’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 70 DR 638 plakalı otomobil, ablasıyla birlikte karşıdan karşıya geçerken aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Nazlı E. isimli yabancı uyruklu kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız çocuğu yol ortasına savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kafasını asfalta çarpması sonucu başından kan akmaya başlayınca ağlayan kız çocuğunu vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Yaralı çocuk daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.