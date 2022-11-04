Karaman’da kuzeni olan hemşireyi silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Karaman’da platonik aşk beslediği teyzesinin kızını çalıştığı sağlık ocağında silahla vurduktan sonra kendisini de vurarak intihar girişiminde bulunan zanlı, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Emine hemşireyi niye vurdunuz?" sorusuna cevap vermedi.

Olay, 24 Eylül 2022 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin B. (28), platonik aşk duyduğu ve teyzesinin kızı olduğu öğrenilen Emine A.’nın (26), görev yaptığı 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Hemşireler odasında Hüseyin B., daha önce evlenme teklifini kabul etmeyen Emine A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası Hüseyin B., belinden çektiği kuru sıkıdan çevirme silahıyla Emine A.’ya ateş etti. Daha sonra Hüseyin B., aynı tabanca ile kendini vurdu. Ağır yaralanan hemşire ile Hüseyin B., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Uğradığı saldırı sonucun ameliyata alınan Emine A.’nın bir böbreğini kaybettiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından bilinci açık hale gelen hemşire Emine A., tedavisinin devamı için ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Karaman’da tedavisi tamamlanan zanlı Hüseyin B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin B., adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Emine hemşireyi niye vurdunuz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.