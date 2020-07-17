Karaman’da küçükbaş hayvan çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı
KARAMAN'DA BİR AĞILDAN 75 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇALDIKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.
Karaman’da bir ağıldan 75 adet küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Göktepe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, C.K (50) kendisine ait ağıldan 75 adet küçükbaş hayvanının çalındığını fark etmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olaya karıştığı ileri sürülen B.Ö (18) ve C.E’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorguda şahısların, çaldıkları küçükbaş hayvanları iki farklı bölgede sakladıkları ve 7 tanesini ise sattıkları belirlendi. Sorgu sonrası yapılan aramada 7 adet koyunu satın alan kişiyi ve hayvanları merkeze bağlı Yollarbaşı köyü yolunda, diğer hayvanları ise merkezdeki iki farklı ağılda buldu. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi 2 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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