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Karaman’da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
Asayiş 19.04.2023, 09:51
Karaman’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Karaman-Kılbasan yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E., yönetimindeki 42 ZL 056 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.