Karaman’da kokain ele geçirildi

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.B. isimli kişinin evinde uyuşturucu bulunduğuna dair bilgiye ulaştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma timleri M.B.’yi gözaltına aldı. Şahsın evinde arama yapan ekipler, 13 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.