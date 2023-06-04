Karaman’da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Karaman’da dünden buyana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayan 26 yaşındaki Kerim Taşardı, dün sabah saat 07.00’da ailesinin haberi olmadan evinden ayrıldı. Bir süre sonra Taşardı’nın evde olmadığını fark eden ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri sonuç alamayınca, Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) yardım istendi. İhbarı alan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise hemen arama-kurtarma çalışması yapmak üzere bölgeye 4 kişilik uzman ekip gönderdi. Bugün sabah erken saatlerde köye ulaşan ekip, jandarma ve köylülerle birlikte vakit kaybetmeden kayıp olan Taşardı’yı aramaya başladı. Köy içinde ve çevresindeki ormanlık alanda yürüttüğü çalışmalarda şuana kadar bir sonuç alamayan ekipler, havadan da dron ile arama yapmaya devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Karaman İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip ve arama köpeğinin de gönderildiği bildirildi.

Bu arada kayıp olarak aranan zihinsel engelli Kerim Taşardı’nın daha önce de defalarca bu şekilde kaybolduğu ileri sürüldü.