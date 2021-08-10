Karaman’da kayınvalidesini öldürüp eşini ve kayınbiraderini ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Karaman’da bıçakla kayınvalidesini öldüren, eşini ve kayınbiraderini de ağır yaralayan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen D.T., iki çocuğunu görmek için gittiği kayınvalidesinin oturduğu evde, kayınvalidesi Necla Koçyiğit’i (56) bıçaklayarak öldürdü, kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.’yi 12 yerinden, eşi Özlem T.’yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Özlem T., Konya’ya sevk edildi. Osman B. ve Özlem T.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı D.T., suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.T., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.