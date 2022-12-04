Karaman’da karı-koca uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan karı-koca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araştırma yapan ekipler, karı-koca oldukları öğrenilen M.N. ile D.K.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çiftin üstünde ve adreslerinde yapılan aramalarda 133 adet ecstasy hap ile 205 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.N. ile D.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.