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Karaman’da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
KARAMAN'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI 83 YAŞINDAKİ RECEP M., AĞIR YARALANDI.
Asayiş 30.10.2020, 15:52
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Karaman’da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 70 BF 875 plakalı Hyundai marka kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Recep M’ye çarptı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü S.A, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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