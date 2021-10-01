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Karaman’da kamyonet ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da beyaz eşya yüklü kamyonetin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 01.10.2021, 15:01
Karaman’da kamyonet ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da beyaz eşya yüklü kamyonetin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmakta olan T.T. yönetimindeki 70 BF 897 plakalı tır ile A.K. idaresindeki 70 DD 151 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.B. ve A.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyonetin kasasındaki beyaz eşyalar, başka bir kamyonete aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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