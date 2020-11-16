Karaman’da kalbinden bıçaklanan genç toprağa verildi

Karaman’da birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi.

Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, Bekir Erdoğan (26), arkadaşları C.T, M.A, C.D. ve R.T ile birlikte bekar evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Bekir Erdoğan, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bekir Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, poliste binada güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ölen Bekir Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan için öğle namazının ardında Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Erdoğan’ın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Bekir Erdoğan, dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.

“Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tutuklandı”

Polis, olaydan sonra Bekir Erdoğan ile birlikte evde alkol aldığı ileri sürülen arkadaşları M.A, C.D. ve R.T’yi gözaltına aldı. Evde bulunan diğer arkadaşı C.T ise olaydan sonra kaçtı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Olaydan sonra kaçan C.T’yi yakalama çalışmaları halen devam ediyor. Bekir Erdoğan’ın hangi arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü yapılan inceleme ve soruşturma sonucu ortaya çıkacak.