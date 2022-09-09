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Karaman’da kaçak tütün operasyonu
Karaman’da gümrük kaçağı 116 bin 800 boş makaron ile tütün malzemeleri ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 14:11
Karaman’da gümrük kaçağı 116 bin 800 boş makaron ile tütün malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S.’nin iş yerinde ve köylerde kaçak sigara ve tütün sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahsın iş yerinde arama yapan ekipler, 116 bin 800 boş makaron, 99 kilogram kıyılmış tütün, bin 200 sigara kutusu, 18 sigara sarma makinesi, 1 elektrikli sigara basma makinesi, 5 bin sigara filtresi ve 33 paket dolu makaron ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen tütün malzemelerine el koyarken, E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
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