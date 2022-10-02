Karaman’da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Civler köyü Kıllı Pınar mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından belirtilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri, İ.Ç., A.Ç., Ş.K. ve F.A.’yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede; 6 metre uzunluk, 5 metre derinlik ve 3 metre genişlikteki alanda kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kaçak kazıda kullanılan; 1 adet maden arama dedektörü, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet keser, 2 adet taş çivisi, 3 adet manevara, 1 adet halat ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.