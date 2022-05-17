Karaman’da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde jandarma tarafından yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi şahıs tutuklanırken, evinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Civler köyünde telefon kablolarının çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı gün bölgede hırsızlıktan kaydı olan R.Ç. (24) isimli kişinin dolaştığını belirleyen ekipler, mahkeme kararıyla şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 metre telefon kablosu, suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, demir makası, pense, kerpeten, 40 kilo ağırlığında eritilmiş bakır kablo, faturasız bir adet havalı tüfek, ruhsatsız 2 adet yivsiz av tüfeği ve 23 adet fişek ile çok sayıda elektrik malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan R.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ermenek Cezaevine kondu.