Karaman’da jandarmadan kaçak tütün ve alkol operasyonu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın bir işyeri ve eve yaptığı operasyonda kaçak tütün ile alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.Y ve H.S. isimli kişilerin ev ve işyerlerinde arama yaptı. Aramalarda 32 kilo kaçak tütün, 2 bin 460 adet dolu makaron, 33 bin adet boş makaron, 8 litre kaçak alkol, 43 adet sigara sarma aparatı,15 kilo nargile tütünü, 2 bin 313 adet sigara kutusu, 2 adet manuel sigara doldurma makinası, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası ile 25 bin 420 adet sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ile alkole el konulurken, A.Y. ve H.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı.