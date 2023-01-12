Karaman’da iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölen genç toprağa verildi

Karaman’da işletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında annesi ile birlikte uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muammer Enes Gün, dualarla toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes Gün’ün (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına alkollü olarak gelen B.D. (22), bir anda anne ve oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes Gün’ü kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G.’yi karnından bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan anne ve oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muammer Enes Gün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Annenin tedavisi sürerken, oğlu toprağa verildi

Cinayete kurban giden Muammer Enes Gün için Hamidiye Mahallesindeki Ahmet Yesevi Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Namaza, Gün’ün yakınları ile siyası parti temsilcileri, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve vatandaşlar katılırken, baba Ahmet Gün’ün bir hayli üzgün olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Gün’ün cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi. İşletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında uğradıkları bıçaklı saldırıda oğlunu kaybeden kendisi de ağır yaralanan anne Ayşe G.’nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi halen devam ediyor. Yoğun bakım servisinde yatan anne Ayşel G.’nin saldırıda karnı ile vücuduna 3 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

"Katil zanlısı tutuklandı"

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı B.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 100 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenilen B.D.’nin polise verdiği ifadesinde ‘Bir anda sinirlenerek bıçakladım’ dediği ileri sürüldü. Dün, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.