Karaman’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karaman’da jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, kubar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.T.E ile A.Y’yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerden S.T.E’nin bağ evi ile şehir merkezindeki ikametinde 200 gram kubar esrar ile 5 adet sentetik hap, A.Y.’nin evinde de poşet içerisinde paketlenmiş 80 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan her 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürülerken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.