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Karaman’da göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Karaman’da kazdığı çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 07.12.2021, 16:21
Karaman’da göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Karaman’da kazdığı çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Başkışka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Hasan Hüseyin Önal, kendi arazisini sulamak amacıyla suyun birikmesi için çukur kazdığı esnada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Hasan Hüseyin Önal’ı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hemen AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Önal, ekipler gelmeden köylüler tarafından göçük altından çıkarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Hüseyin Önal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi Vali Işık verdi

Olayın duyulmasının ardından hastaneye gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doktorlardan bilgi aldıktan sonra Hasan Hüseyin Önal’ın ailesiyle görüştü. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Işık, “Başkışka köyümüzde arazisine su almak için kazı yapan 42 yaşındaki bir gencimiz maalesef göçük altında kaldı. Olay yerine yaklaşık 25 dakika içerisinde ambulansımız hemen hareket etti. Ambulansımız oraya vardığında Önal, köylüler tarafından toprak altından çıkarılmıştı. Biz olay yerine gittik. Ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Burada arkadaşlarımız gerek yolda olsun gerek burada olsun kalp masajına devam ettiler. Fakat kaybettik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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