Karaman’da forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatör toprağa verildi

Karaman’da forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk babası operatör, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde Hasan İncebel çekiciden yük indirdiği sırada kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Forklif operatörü Hasan İncebel, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan İncebel, doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Hasan İncebel için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza İncebel’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı. Kılınan namazın ardından İncebel, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.