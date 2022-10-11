Karaman’da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

Karaman’da iki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında dumanların arasında kalan 2 çocuk, anneleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, ikindi saatlerinde Yeşilada Mahallesi 820. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evinde otururken çocuk odasından dumanların geldiğini fark eden Hacer D., 2 çocuğunu dumanların arasından alarak dışarı çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan anne Hacer D., yaşananları anlatarak, “Odada namaz kılıyordum, burnuma duman kokusu geldi. Birisi ekmek mi yapıyor, dedim. Kalkıp baktığımda dumanın çocuk odasından geldiğini fark ettim. Hemen kapıyı açtım çocukları dışarı çıkardım sonra da sigortaları indirdim ve yardım istedim” dedi.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.