Karaman’da ev yangını

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında beldenin Karşıyaka Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, ev sahibi Şevket Köksoy’u telefonla aradı. Telefon sesine uyanan Köksoy ve eşi, kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Mahalle sakinlerinin yangını söndürme çabası yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, evin altında bulunan ahırdaki hayvanların da dışarı çıkarılarak kurtarıldığı öğrenildi.