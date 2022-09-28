Karaman’da ev yangını büyümeden söndürüldü

Karaman’da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi 47. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’ncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Mehmet Y., evdeki sinekleri kovmak için kükürt yaktı. Yanan kükürdün kontrolden çıkması sonucu biranda evde yangın çıktı. Oturduğu daireden dumanların yükseldiğini gören Mehmet Y., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen Mehmet Y. ise olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavisi yapıldı. Çıkan yangında evde küçük çaplı maddi hasar oluştu.