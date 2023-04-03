Karaman’da cip uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı

Karaman’da içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADY 849 plakalı cip, dağlık yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada bir mermer ocağında işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Harun Keş, Mustafa Güler, Ali Çelik, Üzeyir Ceylan ve Mevlüt Güven olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Gökmen ağır yaralandı. Gökmen, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ölen 5 kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.