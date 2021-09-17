Karaman’da çıkan kavgada, 2 kardeş yaralandı

Karaman’da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Kaygısız Süleyman Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkın yanında traktör römorkunda kavun satmakta olan İ.S.’nin yanına gelen ve husumetli oldukları ileri sürülen M.A.Y. (31) ve kardeşi F.Y. (36) tartışmaya başladı. Tartışmaya İ.S.’nin çocukları B.S. ve D.S.’de katılmasıyla biranda demirli, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.Y. ve F.Y. kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan İ.S. ve oğullarını gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.