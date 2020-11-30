banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

Karaman’da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı

Karaman’da bir kadın, kavgalı olduğu komşusu tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Asayiş 30.11.2020, 16:33
3
Karaman’da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
banner422

Karaman’da bir kadın, kavgalı olduğu komşusu tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, C.P. (22) kaldırımda karşılaştığı kavgalı olduğu komşusu D.B. (30) isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. yanında taşıdığı bıçakla D.B.’yi kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan C.P’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
banner388
11°
parçalı bulutlu