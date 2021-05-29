banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Karaman’da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Karaman’da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asayiş 29.05.2021, 15:17
Karaman’da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Karaman’da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, merkeze bağlı Elmadağı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) bahçede çalıştığı sırada bir anda ayağında şiddetli bir ağrı hissetti. O acıyla ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, yerde gördüğü akrebin soktuğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. H.Y. daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu