Karaman’da aranan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da jandarmanın aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik başlattığı çalışmada taksirle adam öldürmekten aranan K.E. (45) ile karşılıksız çek suçundan aranan D.P.’yi (27) yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan K.E. Karaman T Tipi Kapalı Cezaevine, D.P. ise Karaman Açık Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri bakaya suçundan araması bulunan 2 kişiyi ise tebliğ yapıldıktan sonra serbest bıraktı.