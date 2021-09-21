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Karaman’da 9 ayda 342 ruhsatsız silah yakaladı

Karaman polisi, 9 ayda 342 ruhsatsız silah yakaladı. Polis, yakalanan silahların suça karışıp karışmadıklarının tespiti için hepsini balistik incelemeye gönderildi

Asayiş 21.09.2021, 09:36
Karaman’da 9 ayda 342 ruhsatsız silah yakaladı

Karaman polisi, 9 ayda 342 ruhsatsız silah yakaladı. Polis, yakalanan silahların suça karışıp karışmadıklarının tespiti için hepsini balistik incelemeye gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, sivil ve resmi ekipler ile bekçiler, kent genelinde yürüttükleri uygulamalar sırasında 269’u tabanca olmak üzere toplam 342 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Emniyet, yakalanan tüm silahları balistik incelemelerinin yapılması için Adana’ya gönderdi. Yapılan incelemelerden sonra silahların suça karışıp karışmadıkları tespit edilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar hakkında ise 6136 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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