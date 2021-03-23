Karaman’da 82 gün sonra dağlık arazide cesedi bulunan şahıs toprağa verildi

Karaman’da 82 gündür kayıp olarak aranan ve dün Mersin’in Mut ilçesi yakınlarında dağlık arazide cansız bedeni köylüler tarafından bulunan Mustafa Yavuzcan (25), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yavuzcan’ın cezaevinden izinli çıkan babası da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mustafa Yavuzcan, geçtiğimiz 31 Aralık’ta bir akrabasıyla Ermenek ilçesine gittikten sonra dönüşte yolda araçtan inen ve o günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aile, jandarma, polis ve AFAD ekipleri, kayıp genci araçtan indiği bölgede günlerce arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı.

“Cesedi, bahçelerine çalışmaya giden köylüler buldu”

Kayıp olarak her yerde aranan Mustafa Yavuzcan’ın cansız bedeni dün Mersin’in Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi Karanlık Dere mevki’inde bahçeye çalışmaya giden köylüler tarafından bulunarak jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede ölen şahsın Karaman’da 82 gün önce kaybolan Mustafa Yavuzcan’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yavuzcan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

“Oğlunun cenazesine katıldı”

Yavuzcan için Ahmet Yesevi Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yavuzcan’ın yakınlarının yanı sıra Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde bir suçtan dolayı tutuklu bulunan babası M.A.Y.’de özel izinle katıldı. Kılınan namazın ardından Yavuzcan’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. Kayıp olarak aranan Mustafa Yavuzcan’ın ailesi oğullarının buluna bilmesi için bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Gerçeğin Peşinde’ programına katılmış ve günlerce aranmıştı.