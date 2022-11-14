Karaman’da 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 440 paket kaçak sigara ele geçirdi. Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek’in Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Konya’dan Karaman’ın Ermenek ilçesine kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Kaçak sigaranın olduğu aracın plakasını tespit eden jandarma ekipleri, Güneyyurt beldesi Serper mevkiinde aracı durdurdu. Arama yapılan aracın bagaj kısmında 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.H.’nin (23) yapılan kontrollerinde ayrıca 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü olarak araç kullanmaktan bin 823 TL trafik idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Şüpheli A.H. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.