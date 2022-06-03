Karaman’da 400 bin liralık damlama borusu çalan 4 kişi tutuklandı

Karaman’da köy ve tarlalardan 400 bin lira değerinde damlama borusu ile hurda demir malzemesi çalan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kılbasan köyünde bir çiftçiye ait tarla ve bağ evinden damlama borusu ile hurda demir malzemelerinin çalınması üzerine Merkez Jandarma İlçe Komutanlığı ile JASAT timleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri tespit edip yakalayabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve köyde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Yaklaşık 2 bin saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, köye giriş çıkış yaparak dolaşan 12 ve 23 plakalı kamyonetleri şüpheli olarak belirledi. Kamyonetleri plakalarından sorgulayan ekipler araçların daha öncede hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. 12 plakalı kamyonetin Adana’nın Seyhan ilçesinde olduğunu öğrenen ekipler 23 plakalı diğer kamyoneti yakalayabilmek için şehir çıkışlarını tutarak aracı aramaya başladı. Kamyonetin Karaman merkezde dolaştığını belirleyen ekipler, araç ve içinde bulunan K.A. (23), K.A. (22) F.A. (26) ve N.K.’yi (21) yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlılar sorgularında farklı tarihlerde Kılbasan köyü ve çevresinde 11 çiftçiye ait yaklaşık 400 bin liralık damlama borusu, fıskiye, demir ve hurda malzemeleri çaldıklarını ve bu malzemeleri de Konya’nın Ereğli ilçesinde bir hurdacıya sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.