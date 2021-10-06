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Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 06.10.2021, 12:46
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen E.S., Ş.K., Y.A. ve N.Y. isimli şüphelileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin adresleri tespit edilerek Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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