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Karaman’da 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Asayiş 14.07.2022, 16:41
Karaman’da 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.T.’nin (33) Gaziantep’ten aldığı uyuşturucuyu Karaman’a getirerek sattığı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, 136.5 gram metamfetamin, 8 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet bong ve payp olarak bilinen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yarayan muhtelif malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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