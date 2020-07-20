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Karaman’a şehit ateşi düştü
KUZEY IRAK'TA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA TERÖRİSTLERLE GİRİLEN ÇATIŞMADA KARAMANLI PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MUSTAFA AHMET DEMİR ŞEHİT DÜŞTÜ.
Asayiş 20.07.2020, 17:37
Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda Karaman’ın Başyayla ilçesi Bozyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Demir’in ailesine acı haberi Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir’in nişanlı olduğu ve bayramda düğününün olacağı öğrenildi.
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