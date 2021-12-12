Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıranlara esnaftan dayak

Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıranlara esnaf dayak attı. Olay anı kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda geçtiğimiz 2 gün boyunca Türk bayrağına saldırıya esnaf kayıtsız kalmadı. Edinilen bilgilere göre, Cuma günü 8 kişilik grup halinde gelen kimliği belirsiz şahıslar Türk Bayrağına saldırarak kaçtı. Ardından dün 1 kişi daha gelerek yeniden bayrağa müdahale girişiminde bulundu. Bunu gören oradaki esnaf bu sefer kimliği belirsiz şahsı yakalayarak dövdü. Yediği dayağın ardından kaçan şahsın kaçarken ‘Türk bayrağını seviyorum’ dediği öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Türk bayrağına müdahale olduğundan dolayı vatanımızı korumak için mücadelemizi verdik”

Olayı anlatan İlyas Şahin, “Biz burada güvenlik görevlisiyiz. Gece bekçiliği yapıyoruz. Monitörlerden takip ettiğimize göre arka taraftan bir kişi bayrağa asıldı kırdı. Biz de buradan koştuk. Elinden aldık. Türk bayrağına müdahale olduğundan dolayı dedelerimiz nasıl bize bu bayrağı kanlarıyla, canlarıyla emanet ettilerse biz de gelecek torunlarımıza aynı şekilde vatanımızı korumak için mücadelemizi verdik. Birkaç tane de vurduk gönderdik. En son da dayağı yedikten sonra ‘ben bayrağı seviyorum’ diyerek acıyla beraber kıvranarak kaçtı" diye konuştu.