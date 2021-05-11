Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında gerekçeli karar

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldırdığı iddia edilen Semahat Yolcu, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada ‘tehdit' ile ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Sanık Yolcu hakkında, müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'nin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle ise ‘hakaret' ve ‘yaralama' suçlarından ise düşme kararı verilmişti. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın müştekilere yönelik ‘sizin ağzınızı kırarım' sözlerinin ‘tehdit' suçunu oluşturduğu kaydedildi. Kararda, sanık Yolcu'nun müşteki Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü kafasından çekmesi şeklinde eyleminin iddianamede atılı olan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' boyutunda olmadığı, eyleminin ‘inanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme' boyutunda olduğu belirtildi.

Kararda sanığın özür dilediği vurgulandı

Sanığın savunmalarında pişmanlık gösterdiği ve özür dilediğinin anlatıldığı gerekçeli kararda, sanığın ceza aldığı ‘tehdit' ile ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarının maddi zarar oluşmasını sağlayacak suçlardan olmadığı ve tazmini gerektirir kamusal ile şahsi bir maddi zararın bulunmadığı anlatıldı. Gerekçeli kararda, sanık hakkında İstanbul 56'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada düşme kararı verildiği ve başka bir soruşturma ya da yargılama dosyası bulunmadığı kaydedildi. Sanığın sabıkasının olmadığının belirtildiği kararda, ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşması ve tazmini gerektirir maddi bir zarar bulunmayışı nedeniyle hükmün açıklanmasında geri bırakılması kararı verildiği anlatıldı.

Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiği hatırlatıldı

Gerekçeli kararda sanık Yolcu'nun sağ eliyle müşteki Feyza Yerlikaya'nın sol omuz kısmına vurduğu ve bu eyleminin ‘yaralama', müştekilere yönelik söylemlerinin ise ‘hakaret' suçunu oluşturduğu kaydedildi. Sanığın bu suçları işlediğinin sabit olduğunun anlatıldığı kararda, suçların şikayete tabi suçlardan olduğu, müştekilerin ise şikayetlerinden vazgeçtiği, bu nedenle ‘hakaret' ve ‘basit yaralama' suçlarından düşme kararı verildiği belirtildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım 2019 tarihinde saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu'nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya'nın omzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ‘müşteki' sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu'nun, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', ‘Hakaret', ‘Tehdit', ve ‘Kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.