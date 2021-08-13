Karadeniz’deki selde bilanço ağırlaştı: 27 kişi yaşamını yitirdi

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. AFAD'ın yaptığı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Önceki gün Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'te sağanak felakete yol açtı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında bulunan bazı binalar çöktü, bazılarında hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan ve sele sürüklenen 25 kişi yaşamını yitirdi. Sinop’ta da iki kişi ölürken, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Arife Ünal ise sele kapıldı. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürerken il genelinde 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bunun yanı sıra köprüler çöktü, yollar kapandı.

353 KİŞİ HAVADAN KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’ya ait helikopterlerle başta Kastamonu ve Sinop olmak üzere sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti” ifadelerine yer verildi. Helikopterler, Ayancık Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların tahliyesinde de görev aldı. Bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine bu helikopterlerle taşındı.

30 BİN EV ELEKTRİKSİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’taki sel yüzünde elektrik dağıtım hatlarında arıza meydana geldiğini bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği sebebiyle bazı bölgelere elektrik verilmiyor. Kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik amaçlı enerji verilemiyor