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Karadeniz’de heyelan korkusu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından sele eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen 10 ev tahliye edilirken, mezarlar yerinden söküldü, yollarda dev çatlaklar meydana geldi.

Asayiş 12.02.2022, 14:56
Karadeniz’de heyelan korkusu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından sele eriyen kara dayanamayan toprak sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sebebiyle temelinde kaymalar meydana gelen 10 ev tahliye edilirken, mezarlar yerinden söküldü, yollarda dev çatlaklar meydana geldi.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde sahil kesiminde meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Çatalzeytin ilçesinde heyelan tehditi vatandaşları tedirgin ediyor. Yer yer bölgede 2 metreyi bulan kar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Karın erimesiyle birlikte heyelanlar meydana gelemeye başladı. Çatalzeytin ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi’nde gece vakti heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle mahalleye ait mezarlar yerinden söküldü, evlerin temelinde kaymalar oldu, duvarlarında da çatlarlar oluştu. Heyelan sebebiyle tarlalarda derin çatlarlar oluşurken, 10 tane evde tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayrıca Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü, Yemişli ve Epçeler köylerinden de heyelanlar meydana geldi. Vatandaşlar, heyelan sebebiyle kapanan yollarını da açık tutabilmek için ellerinde kazma kürekle çalışma yapıyor.

“Mezarlar yıkıldı, evlerin duvarı çatladı, 10 hane boşaltıldı”

Çatalzeytin’de ikamet eden emekli öğretmen Ergun Usta, “Bizim hayatımız bu bölgede geçti. Arkadaşlarımızla birlikte bu mahalleye adım adım gezdik. Bu sene Çatalzeytin’de 11 Ağustos’ta çok büyük bir sel felaketi yaşandı. O felaketten sonra tam yaralarımızı saralım derken Çelebiler Mahallesine 2 metreye yakın kar yağdı. Şu anda Çelebiler Mahallesinde heyelan sebebiyle mezarlar yıkıldı, evlerin duvarları çatladı, bu bölgede bulunan 10 hane boşaltıldı” dedi.

“Korku ve endişe içerisindeyiz”

Her gün Çatalzeytin’de farklı noktalarda heyelanların yaşandığını söyleyen Usta, korku ve endişe içerisinde olduklarını belirterek, “Bölgede yaşayan insanların şu anda büyük bir tedirginliği var. Bunların bazıları gurbette, evlerin bu durumda olduklarını televizyonlarda izledikten sonra inanıyorum ki hemen buraya gelip evleriyle ilgili gerekli önlemleri alacaklar. Yıkılma durumundaki evlerindeki eşyaları da tahliye edecekler. Karların erimesi sonucu değişik bölgede heyelanlar oluştu. Çatalzeytin’in Epçeler köyüne gittik. Burada yol tamamen yıkılmış, Muzaffer Yılmaz’ın evi de göçme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Yine Çatalzeytin’in Hacıreissökü köyünde de büyük bir heyelan var, Yemişli köyünde de heyelan ana yolu kapatmış. Muhtar, azalar ve köylüler, kapanan yolda kendi imkanlarıyla açmaya çalışıyorlar. Araçların geçebilmesi için toprağı kaldırmaya çalışıyorlar. Çelebiler Mahallesine gelirken de yolu su almış, araçlar geçemiyor. Durum Çatalzeytin için her gün kötüleşiyor. Her gün bir başka köyümüzden heyelan haberleri alıyoruz. Bu yüzden Çatalzeytin’e yetkililerin biran evvel devlet elinin uzanmasını istiyoruz. Çünkü biz, burada korku ve endişe içerisindeyiz” diye konuştu.

“Yol ve ağaçlar, 30 metre aşağıya indi”

Yolun göçtüğünü ve ağaçların da heyelan sebebiyle 30 metre aşağıya indiğini belirten Halit Öztürk de, “Bu yoldan bizler gelip geçiyorduk. Yağışlara bu yol dayanamadı. Zaten 11 Ağustos’ta yaşanan selde burası çökme noktasına gelmişti. En son karda yağınca artık toprak dayanamayarak kopup gitti. Aşağıya giden ağaçlar olduğu gibi yolun kenarında bulunuyordu, şu anda 30 metre aşağıda. Bu görülen yol araçların, traktörün geçtiği bir yoldu, bu yol evlere kadar gidiyordu. Şimdi bu görülen yol olduğu gibi aşağıya kadar indi” ifadelerini kullandı.

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