Karadeniz üzerinden İzmir’e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı

İzmir polisi, Karadeniz illerinden İzmir’e silah getirerek bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Yaşanan kovalamacının ardından aracın gizli bölmelerinden onlarca silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Karadeniz illeri üzerinden yasa dışı yollarla silah getirip, bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, C.C. ve B.K. isimli şahıslara ve bu şahısların kullandığı iki araca yönelik operasyon düzenledi.

Gizli bölmelerde ele geçirildi: Hoparlöre gizlemişler

Yaşanan kovalamacanın ardından şahıslar kullandıkları araçlarla Kemalpaşa’da yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu, 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.

Tabanca yapımında kullanılan parçaların gizli bölmelerde ve bass hoparlöründe ele geçirilmesi dikkat çekti. Şüpheliler, silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.