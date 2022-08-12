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Karadağ’da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ’da aile içi bir tartışma yaşadıktan sonra sokağa çıkarak etrafa ateş açan saldırgan 11 kişiyi öldürdü, 1’i polis 6 kişiyi yaraladı.

Asayiş 12.08.2022, 21:09
Karadağ’da silahlı şahıs etrafa ateş açtı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ’da aile içi bir tartışma yaşadıktan sonra sokağa çıkarak etrafa ateş açan saldırgan 11 kişiyi öldürdü, 1’i polis 6 kişiyi yaraladı.

Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde aile içinde yaşanan tartışmanın ardından sokağa çıkan bir adam aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı. Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1’i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ü Centinje’deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica’daki bir klinik merkezine sevk edildi.

Saldırgan öldürüldü

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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