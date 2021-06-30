Karacabey’de trafik kazası: 3 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Çanakkale yolu üzerinde, Dağkadı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Baç’ın kullandığı 10 BBJ 14 plakalı kamyonet, Karacabey’den Bandırma’ya doğru seyir halindeyken, Dağkadı kavşağında Yalçın Bayhan idaresindeki tescilsiz motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin savrularak devrilmesi ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada motosiklet sürücüsü Yalçın Bayhan ve arkadaşı Ömer Aydemir ile kamyonette yolcu olarak bulunan Miraç Kemal Denizler yaralandı. Bayhan ve Denizler Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Aydemir’in durumunun ağır olduğu ve ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.