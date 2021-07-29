banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada

Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 29.07.2021, 16:29
Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü
banner502

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesinin Bayramdere Mahallesi Yeniköy Caddesi’nde meydana geldi. Yasin Döndü (23) yönetimindeki 16 HDD 52 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Yasin Döndü yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
33°
açık
banner501